Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Park'ta Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal görevinden istifa etti.

FUTBOLCULARDAN VEDA MESAJI

Ayrılığın ardından Nathan Ake, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu,İsmail Yüksek ve Oğuz Aydın, İsmail Kartal’a sosyal medya hesaplarından Kartal'a veda etti.

Nathan Ake, "Teşekkürler hocam" mesajını paylaşırken İrfan Can Kahveci, "Gösterdiğiniz emek ve paylaştığımız her şey için size ve ekibinize teşekkür ederim hocam. Yolunuz açık olsun." ifadelerini kullandı.

Kerem Aktürkoğlu ise Kartal'a şu sözlerle veda etti:

"Sevgili İsmail Kartal Hocam, Sizi tanıdığım ve kısa bir süre de olsa sizinle çalışma fırsatı bulduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bana kattığınız her şey ve bizlere verdiğiniz tüm emekler için size çok teşekkür ederim. Bundan sonraki hayatınızda her şey gönlünüzce olsun. Yolunuz açık olsun."