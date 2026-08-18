UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Lyon maçı öncesi Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı... Jayden Oosterwolde ve Oğuz Aydın'ın menajeri Joes Blakborn, oyuncularının geleceğini görüşmek için İstanbul'a geldi
BEŞİKTAŞ KULÜP BİNASINDAN PAYLAŞIM
Menajerin Fenerbahçe yönetimiyle görüşme yapması beklenirken, Blakborn'un Beşiktaş'ın kulüp binasından sosyal medya paylaşımı spor kamuoyunda büyük ses getirdi.
Siyah-beyazlı kulübün merkezinden yapılan bu paylaşım, en az bir yıldızın ezeli rakibe transfer olabileceği yönündeki iddiaları kuvvetlendirdi.