Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Kocaelispor - Fenerbahçe mücadelesinde, ev sahibi ekibin ikinci golü öncesinde sarı-lacivertli savunma hattı ile kaleci arasında yaşanan iletişim dikkat çekti. Kocaelispor'un ceza sahası yayının hemen gerisinden kazandığı tehlikeli serbest vuruşta Fenerbahçe barajı kurulurken, orta saha oyuncusu İsmail Yüksek yerden gelebilecek şutlara karşı önlem almak amacıyla barajın arkasına yatmak istedi.

Ancak kalesinden barajı yönlendiren file bekçisi Ederson, milli futbolcunun bu ısrarlı talebini geri çevirerek baraj arkasında oyuncu istemediğini işaret etti. Kalecisinin uyarısı üzerine düşüncesinden vazgeçip pozisyonunu değiştiren İsmail Yüksek, savunmadaki yerini aldı.

TOP BARAJIN ALTINDAN GEÇTİ

Saha içinde yaşanan bu diyaloğun yalnızca saniyeler ardından serbest vuruşu kullanmak üzere topun başına geçen Maglica, yerden sert ve düzgün bir şut çıkardı. Fenerbahçe barajının atış esnasında havaya sıçramasıyla birlikte boş kalan alandan süzülen meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve Kocaelispor bu golle skoru 2-1'e taşıdı.

Yenen golün hemen ardından yayıncı kuruluş kameralarına yansıyan baraj öncesi görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündemin zirvesine otururken, İsmail Yüksek'in öngörüsüne rağmen engellenmesi sarı-lacivertli futbolseverlerin tepkisini çekti.