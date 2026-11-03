İstanbul’da Fenerbahçe ile Liverpool arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde karaborsa bilet satışına yönelik operasyon düzenlendi. Sosyal medya üzerinden yasa dışı bilet satışı yaptığı belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği ve Siber Suçlarla Mücadele şubeleri çalışma başlattı. 4 Kasım’da Chobani Stadı’nda oynanacak karşılaşma öncesinde sosyal medya hesapları üzerinden karaborsa bilet satışı yapıldığı tespit edildi. 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında suç işlediği değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bir tabanca, 41 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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