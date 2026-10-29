Fenerbahçe'de ocak ayındaki ara transfer dönemi öncesinde Matteo Guendouzi'nin geleceğine ilişkin bir iddia gündeme geldi. A Spor'un haberine göre sarı-lacivertli yönetim, Fransız orta saha oyuncusuyla yollarını ayırma seçeneğini değerlendiriyor.

Haberde, yönetimin Guendouzi'nin son dönemdeki performansından memnun olmadığı öne sürüldü. Oyuncuya ara transfer döneminde teklif gelmesi halinde ayrılığına kolaylık sağlanacağı iddia edildi.

Guendouzi'nin geleceğine ilişkin kararın transfer döneminde oluşacak şartlara göre netleşmesi bekleniyor. Oyuncuya yönelik resmi bir teklif veya kulübün ayrılık kararı hakkında henüz doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.

SÖZLEŞMESİ 2030'A KADAR SÜRÜYOR

Fenerbahçe, 27 yaşındaki futbolcuyu geçtiğimiz sezonun devre arasında Lazio'dan 27,3 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Guendouzi'nin sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.

Fransız orta saha, bu sezon forma giydiği 17 karşılaşmada 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.