Fenerbahçe'de teknik direktör arayışı sürerken, adaylar arasında yer alan Aykut Kocaman'ın göreve dönüş için bir şart koyduğu iddia edildi. Skorer'in haberine göre Kocaman'ın, "Oğuz Çetin yoksa gelirim" dediği öne sürüldü.

Galatasaray derbisinde alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından İsmail Kartal ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, yeni teknik direktör için çalışmalarını sürdürüyor. Adaylar arasında Kocaman'ın yanı sıra Montella, Volkan Demirel ve Abdullah Avcı da bulunuyor.

UZUN SÜREDİR TAKIM ÇALIŞTIRMIYOR

Son olarak Başakşehir'i çalıştıran Aykut Kocaman, 4 Ekim 2021 tarihinden beri boşta. Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin başında 1 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa zaferi yaşamıştı. 61 yaşındaki çalıştırıcının Konyaspor'la da 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu bulunuyor.