Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında Shakhtar Donetsk karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetle puanını 8'e yükseltti. Sarı-lacivertli ekip, lig aşamasındaki beş maçta elde ettiği sonuçlarla toplam 5,6 milyon euro kazandı.

Londra'da Arda Turan yönetimindeki Ukrayna ekibiyle karşılaşan Fenerbahçe'ye üç puanı getiren golü, 56. dakikada Vedat Muriç attı.

Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'ndeki iki galibiyetinden 4,2 milyon euro gelir elde etti. İki beraberlikten kazanılan 1,4 milyon euroyla birlikte toplam tutar 5,6 milyon euroya ulaştı.

İLK 24 VE İLK 8 İÇİN EK GELİR

Shakhtar Donetsk galibiyetiyle puanını 8'e çıkaran temsilcimiz, grupta aynı puana sahip Bayern Münih'in ardında 16. sıraya yerleşti.

Fenerbahçe, sekiz maçlık lig aşamasını ilk 24 takım arasında tamamlarsa 1 milyon euro daha kazanacak.

Sarı-lacivertli takımın lig aşamasını ilk 8'de bitirerek doğrudan son 16 turuna kalması halinde ise UEFA'dan elde edeceği ek gelir 11 milyon euro olacak.