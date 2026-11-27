Atletico Madrid, geçen kış transfer döneminde Fenerbahçe ile yarışarak kadrosuna kattığı Ademola Lookman ile bir yıl dolmadan yollarını ayırmayı planlıyor.

İtalyan gazeteci Matteo Moretto'nun haberine göre İspanyol kulübü, bu sezonki performansından memnun olmadığı Nijeryalı oyuncuyu satış listesine koydu. Atletico Madrid, kış transfer döneminde Lookman için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.

GEÇEN SEZON 21 MAÇTA 9 GOL ATMIŞTI

Atletico Madrid kariyerine geçen sezon 21 maçta 9 gol ve 4 asistle başlayan Lookman, bu sezon ise 2 gol ve 1 asist üretti.

29 yaşındaki kanat oyuncusunun sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor. Atletico Madrid, Lookman'ın transferi için Atalanta'ya 35 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.