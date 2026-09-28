Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Enner Valencia, Boca Juniors ile çıktığı maçta dikkat çeken bir performans sergiledi.

Arjantin Kupası çeyrek finalinde Racing Club'a karşı oynanan karşılaşmada, Boca 2-0 geriye düşerken 56. dakikada oyuna dahil olan Valencia, 72, 80 ve 90+5. dakikalarda kaydettiği gollerle maçı çevirdi.

Enner Valencia'nın attığı üç golün de kafayla olması, futbol tarihinde son derece nadir görülen bir başarı olarak kayıtlara geçti. Valencia, bu performansıyla takımını yarı finale taşıyan isim oldu.

6 YIL SONRA İLK

Kafa golleriyle hat-trick yapan son oyuncu, 2020 yılında Shandong Luneng - Dalian Pro maçında 7 dakikada üç kafa golü atan Marouane Fellaini olmuştu. Valencia, bu başarısını tekrarlayan ilk isim olarak futbol gündeminde yer aldı.