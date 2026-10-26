Fransa Ligue 1'in 8. haftasında Rennes, konuk ettiği Strasbourg'u 3-0 mağlup etti. Eski Fenerbahçeli Sebastian Szymanski'nin iki golle katkı verdiği ev sahibi ekip, puanını 16'ya çıkararak liderliğe yükseldi.
Polonyalı orta saha, karşılaşmanın 41. dakikasında ağları havalandırarak Rennes'i öne geçirdi. Szymanski, 61. dakikada ise kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti.
Bu sezon tüm kulvarlarda 9. maçına çıkan 27 yaşındaki Szymanski, toplamda 3 gol ve 1 asistlik performansa ulaşmayı başardı.
SOL AYAĞIYLA UZAKTAN VURDU
Szymanski'nin ikinci golü ceza sahası dışından geldi. Polonyalı futbolcunun sol ayağıyla yaptığı vuruşta top, üst direğe çarparak ağlarla buluştu. Başarılı oyuncunun attığı gol sosyal medyada gündem oldu.
2023-2026 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giyen Sebastian Szymanski, son dönemde adeta hedef tahtası haline gelmişti. Polonyalı orta saha oyuncusu, sık sık protesto ediliyordu.
👀 Sebastian Szymanski'den olağanüstü gol! #Ligue1McDonalds #beINSPORTS https://t.co/xiUb8Azx7K— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) October 25, 2026