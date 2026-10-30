Benfica, Portekiz Kupası çeyrek finalinde sahasında Gil Vicente'yi 4-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Karşılaşmanın ardından, Benfica'nın son golünü atan Jhon Duran'ın kırmızı kartının kaldırılması tartışıldı.

Benfica'nın gollerini Dodi Lukebakio (2), Georgiy Sudakov ve Jhon Duran kaydetti. Duran'ın golünde asisti Rafa Silva yaptı.

KIRMIZI KARTI KALDIRILDI, KUPADA OYNADI

Duran, ligde Santa Clara deplasmanında oynanan karşılaşmanın uzatma dakikalarında çıkan olaylar nedeniyle kırmızı kart görmüştü.

Portekiz basınında yer alan haberlere göre, hakkında soruşturma başlatılan Duran'ın kırmızı kartı kaldırıldı ve oyuncu bu nedenle Gil Vicente karşısında forma giydi. Soruşturmaya ilişkin kararın açıklanmasının 15 gün sürebileceği belirtildi.

Gil Vicente Teknik Direktörü Luis Pinto, maçın ardından kararı eleştirdi. Benfica karşısında kırmızı kart gören Espigares'in Guimaraes maçında oynayabilmesini umduğunu söyleyen Pinto, şu ifadeleri kullandı: “Duran'ın kadroya dahil edilmesine şaşırdım.”

Pinto, rekabet vurgusu yaparak eleştirisini şöyle sürdürdü: “Daha rekabetçi bir lig ve daha rekabetçi kupalar istiyorsak, takındığımız tavırları gözden geçirmeliyiz. Bu maçtan bir gün önce kırmızı kart gören bir oyuncunun cezasının kaldırılması birçok şeyi sorgulatıyor.”

MARCO SILVA'DAN YANIT

Benfica Teknik Direktörü Marco Silva ise Pinto'nun açıklamalarına yanıtında, Duran'ın kırmızı kart görmemesi gerektiğini savundu.

Silva, “Luis'in söylediklerini anlıyorum, Jhon'un oyuna girmesinden dolayı memnun değil. Anlıyorum. O da bilmiyordu, ben de bilmiyordum. Eğer Jhon olmasaydı, Pavlidis ilk 11'de başlayacaktı.” dedi.