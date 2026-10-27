Benfica'nın Portekiz Premier Ligi'nin 9. haftasında Santa Clara'yı deplasmanda 2-1 mağlup ettiği maçın ardından saha karıştı. Son düdük sonrası Jhon Duran ile Luis Fernando arasında yaşanan gerilim büyüdü; iki takımın oyuncuları, antrenörleri ve personelinin de yer aldığı kargaşa çıktı.

Hakem Claudio Pereira, olayların yatışmasının ardından Santa Clara'dan Luis Fernando ve yardımcı antrenör Tiago Pinto'ya; Benfica'dan Jhon Duran, yardımcı antrenör Gonçalo Sousa ve futbol direktörü Mario Branco'ya kırmızı kart gösterdi. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Duran, karşılaşmaya 82. dakikada dahil olmuştu.

Benfica, 32. dakikada Luis Fernando'nun golüyle geriye düştüğü karşılaşmayı kazandı. Konuk ekibin gollerini 68. dakikada Vangelis Pavlidis ve yine 68. dakikada Gianluca Prestianni kaydetti.

'UMARIM TÜM GÖRÜNTÜLERİ, HER ŞEYİ GÖSTERİRLER'

Benfica Teknik Direktörü Marco Silva, maçın ardından SportTV'ye yaptığı açıklamada Duran'ın haksız yere kırmızı kart gördüğünü savundu. Silva, görüntülerin tamamının yayımlanmasını isteyerek şöyle konuştu: “Umarım tüm görüntüleri, her şeyi gösterirler ve o zaman ne olduğunu görürüz. Ama gerçekten her şeyi göstersinler ki, bu sezon daha önce olduğu gibi her şeyi gösteren tribünden çekilmiş bir video için üç gün beklemek zorunda kalmayalım”

Duran'ın kendisine hiçbir şey yapmadığını söylediğini aktaran Silva, oyuncusuna inandığını belirtti: “Duran bana kesinlikle hiçbir şey yapmadığını söyledi, oyuncuma inanmak zorundayım. Hiçbir şey yapmadığı halde kırmızı kart gördüyse umarım birileri bunu iptal etme cesaretini gösterir. Hepsi bu!”

A Bola'nın haberine göre Benfica, Portekiz Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu'na başvurarak Kolombiyalı oyuncunun cezasının kaldırılmasını talep edecek.

LUIS FERNANDO: 'BEN GÖRMEDİM'

Santa Clara'nın Brezilyalı forveti Luis Fernando ise kargaşa sırasında kendisine kırmızı kart gösterildiğini görmediğini söyledi. Fernando, “Oyunun bir parçasıydı, oldu ama her şey yolunda. Ben de kırmızı kart gördüm mü? Görmedim, hakem çok yaklaştı ama ben görmedim” ifadelerini kullandı.