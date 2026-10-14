Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Barcelona'ya 4-1 yenildiği karşılaşmanın ardından, Fenerbahçe'nin eski Brezilyalı futbolcusu Cristian Baroni'den dikkat çeken bir hareket geldi. Sarı-lacivertli formayla uzun yıllar mücadele eden ve taraftarların yakından tanıdığı isim, ezeli rakibinin aldığı farklı yenilgiye kayıtsız kalmadı.

BARCELONA FORMASI GİYDİ

Baroni, maçın ardından İspanyol ekibinin formasını giyerek görüntü verdi. Eski Fenerbahçeli futbolcunun bu hareketi, Galatasaray'a yönelik bir gönderme olarak yorumlandı. Brezilyalı isim, Barcelona galibiyetinin ardından yaptığı bu hareketle ezeli rakibe gönderme yaptı.

AĞLAMA HAREKETİYLE GÖNDERME

Baroni, Barcelona formasıyla kamera karşısına geçerek ağlama işareti yaptı. Bu hareket, Galatasaray'ın aldığı 4-1'lik farklı yenilgiyle dalga etmesi şeklinde değerlendirildi. Fenerbahçe taraftarlarının sevdiği isimlerden biri olan Baroni'nin bu hareketi, sosyal medyada gündem oldu.