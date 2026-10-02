Fenerbahçe'den Atletico Mineiro'ya transfer olan Brezilyalı yıldız Fred, transfer sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

33 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Başka takımlar da vardı. Menajerim Palmeiras taraftarı ve bana, "Palmeiras'a gidelim, başkan seni almak istiyor." dedi ama ben kabul etmedim. Atletico Mineiro'ya dönmek istiyordum. Aksi halde Türkiye'de kalırdım. " ifadelerini kullandı.

''DAHA FAZLA PARA KAZANABİLİRDİM''

Fred, Fenerbahçe ile sözleşmesinin iki yıl daha devam ettiğini ancak ülkesine dönmek istediğini vurguladı.

Flaş bir itirafta bulunan Brezilyalı oyuncu, "Hoşuma gitse de gitmese de Katar'dan da bir talep vardı, oraya gidip daha fazla para kazanabilirdim. Fenerbahçe'de ile sözleşmem iki yıl daha devam ediyordu ama, "Artık Atletico Mineiro'ya dönme vaktim geldi, ülkemde oynama hayalimi gerçekleştirmem gerekiyor." dedim." dedi.

ATLETICO MINEIRO'DA İLK PERFORMANSI

Atletico Mineiro formasıyla çıktığı 8 maçta 1 gol ve 3 asistlik katkı sağlayan Fred, yeni takımında ilk dönemine güçlü bir başlangıç yaptı.