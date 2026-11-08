Arjantin'de Boca Juniors, Enner Valencia'nın 90+6. dakikada attığı golle zirveye ulaştı. La Bombonera'da Defensa y Justicia'yı 1-0 mağlup eden sarı-lacivertli ekip, 60 puanla 2026 sezonunun yıllık puan tablosunu (Tabla Anual) lider tamamladı. Boca Juniors'a galibiyeti getiren golde asisti Lautaro Di Lollo yaptı. 37 yaşındaki Ekvadorlu Valencia, uzatma dakikalarının son anlarında topu ağlara göndererek takımına üç puanı kazandırdı. 22 ŞUTUN ARDINDAN GELEN GOL Ev sahibi ekip, karşılaşmayı yüzde 63 topla oynama oranıyla tamamladı. Boca Juniors'ın 22 şutunun 5'i kaleyi buldu ancak galibiyeti getiren gol için 90+6. dakikaya kadar beklemek gerekti. Rosario Central taraftarlarının şampiyonluk kutlaması yaptığı sırada gelen Valencia'nın golüyle Boca Juniors, yıllık puan tablosunu zirvede bitirdi. Bu sonuç, sarı-lacivertli ekibe 2027 Copa Libertadores'e doğrudan katılma hakkı da getirdi.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.