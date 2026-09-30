Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ognjen Mimovic'e sürpriz bir davet geldi. Sırbistan Futbol Federasyonu, 20 yaşındaki futbolcunun U21 Milli Takımı'ndan A Milli Takım'a yükseltildiğini duyurdu.
Sırbistan Futbol Federasyonu, Ognjen Mimovic'in U21 Milli Takımı'ndan A Milli Takım kadrosuna dahil edildiğini açıkladı. Fenerbahçe forması giyen Mimovic, Sırbistan'ın Almanya ve Hollanda ile oynayacağı karşılaşmaların kadrosunda yer alacak.
21 yaşındaki futbolcu böylelikle Sırbistan U21 Milli Takımı'ndan A Milli Takım'a yükseltilmiş oldu. Mimovic, Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından henüz sarı-lacivertli formayla resmi bir maçta görev yapmadı.