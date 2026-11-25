Fenerbahçe'nin Belçikalı santrforu Romelu Lukaku'nun milli takıma veda kararının ardından ülkesinden dönüş mesajı geldi. Belçika Futbol Federasyonu'nda yöneticilik yapan Mignolet, Lukaku'nun yeniden milli takımda yer almasını istediklerini söyledi.

Bir dönem Liverpool'un da kalesini koruyan Mignolet, Lukaku için şu ifadeleri kullandı: "Romelu, Belçika futbolunun efsanesi, en golcü oyuncumuz, her zaman takımımızda olmasını istediğimiz biri. Gelecekte kararından pişman olursa, kapı her zaman açık."

Lukaku, son milli arada sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla milli takım kariyerini noktaladığını duyurmuştu. Belçika formasıyla geçirdiği 16 yıla değinen golcü futbolcu, takım arkadaşlarına, antrenörlerine ve taraftarlara teşekkür etmişti.

Ülkesini 4 Dünya Kupası ve 3 Avrupa Şampiyonası'nda temsil etmekten gurur duyduğunu belirten Lukaku, veda mesajında "Burada durma kararımla içim rahat. Harikaydı. Keyifliydi. Minnettarım. Teşekkür ederim." ifadelerini kullanmıştı.