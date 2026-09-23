Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde gündemine gelen Senegalli yıldız Malang Sarr, Suudi Arabistan ekibi NEOM'a transfer olduktan sonra darp edildi.

Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre, Sarr'ın NEOM'a transfer sürecinde kendisine aracılık eden kişiyi devre dışı bırakarak transferi tek başına gerçekleştirdiği öne sürüldü. Haberde, futbolcunun eski temsilcisiyle bağlantılı olduğu iddia edilen bir grupla komisyon ücreti konusunda anlaşmazlık yaşadığı belirtildi.

KAMP OTELİNDE OLAĞANÜSTÜ GELİŞME

İddiaya göre olay, NEOM'un sezon öncesi kampını İspanya'nın Marbella kentindeki beş yıldızlı bir otelde gerçekleştirdiği sırada yaşandı. Sarr, takım arkadaşlarıyla akşam yemeği sırasında yanına gelen bir grup tarafından otelin barına götürüldü.

Burada transferden kaynaklanan komisyon ücretleri nedeniyle yaşanan sert tartışma sonrası Sarr'ın darp edildiği ve tehdit edildiği öne sürüldü. Bazı görgü tanıkları ise futbolcuya tekme ve tokat atıldığını iddia etti.

SARR İDDİALARI YALANLADI

Malang Sarr'ın yaşananlara ilişkin iddiaları yalanladığı bildirildi. Olayın otelin güvenlik kameralarına yansıdığı öğrenilirken, NEOM yetkililerinin durumu polise bildireceği aktarıldı.

Sarr'ı tehdit eden grubun otelden ayrıldığı, futbolcunun ise olayla ilgili resmi şikayette bulunmadığı belirtildi. 27 yaşındaki Senegalli futbolcu, bu sezon NEOM formasıyla 8 maça çıktı.