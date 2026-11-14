Youssef En-Nesyri, Fas'ın Afrika Uluslar Kupası Elemeleri A Grubu'nda Nijer'i 5-1 mağlup ettiği karşılaşmada attığı golle milli takımın gol sıralamasında üçüncülüğe yükseldi.
Milli takımdaki gol sayısını 26'ya çıkaran En-Nesyri, Hakim Ziyech'i geride bıraktı. Fas'ın en golcü futbolcuları listesinde artık önünde yalnızca iki isim bulunuyor.
İKİNCİ SIRAYLA ARASINDA BİR GOL VAR
Listenin zirvesinde 36 golle Ahmed Faras yer alıyor. İkinci sıradaki Salaheddine Bassir'in ise 27 golü bulunuyor. En-Nesyri ile Bassir arasında yalnızca bir gol fark kaldı.
Nijer'i konuk ettiği maçın ilk yarısını 3-1 önde tamamlayan Fas, sahadan 5-1 galip ayrılarak puanını 9'a yükseltti. Fas, bir sonraki maçında Nijer'le deplasmanda karşılaşacak.