Fenerbahçe ile Slavia Prag arasında Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında oynanacak karşılaşmayı İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek. Kritik karşılaşma salı günü sat 19.45'te başlayacak.

Burgos'un yardımcılıklarını yine aynı federasyondan Iker De Francisco ile Ivan Masso Granado üstlenecek. Karşılaşmada dördüncü hakem olarak Adrian Cordero, VAR'da Guillermo Cuadra Fernandez ve AVAR'da Javier Iglesias Villanueva görev yapacak.

OLAYLI BARÇA MAÇINI YÖNETMİŞTİ

Ricardo de Burgos, dün oynanan ve Barcelona'nın Real Betis'i 5-2 mağlup ettiği La Liga karşılaşmasını da yönetmişti.

İspanyol hakem, mücadelenin 54. dakikasında Lamine Yamal ile yaşadığı gerginlik sırasında rakibine fiziksel müdahalede bulunan Real Betisli Facundo Bernal'e doğrudan kırmızı kart gösterdi.

Maç sonu Betisli futbolcular ve taraftarlar İspanyol hakeme yorğun tepki gösterdi.