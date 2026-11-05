Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Liverpool'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmayı Kontraspor'da değerlendiren Nihat Kahveci, sarı-lacivertlilerin performansına övgüde bulundu. Kahveci'nin yorumunda Liverpool'a yönelik İstanbul esprisi de yer aldı.

Liverpool'un Türk takımlarına karşı İstanbul'da aldığı kötü sonuçlara değinen Kahveci, "Burası Türkiye, burası İstanbul, burası Kadıköy, çıkış yok! Liverpool tüzüğüne de "İstanbul'a gitmiyoruz" yazacaklar bu akşamdan itibaren. Yine Liverpool'a İstanbul'da kabusu yaşattık. Bir daha İstanbul'a inmezler, "Biz gitmiyoruz" derler, demeliler, gelmesinler buraya!" ifadelerini kullandı.

"MÜCADELEYİ GÖRDÜK"

Kahveci, teknik direktör değişikliği ve oyuncuların formsuzluğu gibi olumsuzluklara rağmen Fenerbahçe'nin maç boyunca ortaya koyduğu mücadeleyi vurguladı.

Sarı-lacivertlilerin performansını değerlendiren Kahveci, "Dakika 1, dakika 95 mücadeleyi gördük. Sahada basılmadık yer bırakılmadı. Vallahi helal olsun, billahi helal olsun. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" diye konuştu.