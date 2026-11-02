Liverpool, Premier Lig'in 9. haftasında Anfield'da ağırladığı Arsenal'a 1-0 yenildi. Fenerbahçe deplasmanı öncesinde puan kaybeden ev sahibi ekip, Andoni Iraola yönetiminde sezonun ikinci lig mağlubiyetini yaşadı.
Karşılaşmanın tek golünü 16. dakikada Kai Havertz attı. Declan Rice'ın sağ kanattan yaptığı ortada arka direkte boş kaleye dokunan Havertz, takımına galibiyeti getirdi.
Liverpool, Florian Wirtz'in direkten dönen serbest vuruşu ve Mac Allister'ın kaçırdığı kafa fırsatına rağmen gol bulamadı. Arsenal, savunmasıyla üstünlüğünü korudu.
ANFIELD'DA 14 YILLIK HASRET BİTTİ
Arsenal, bu sonuçla Anfield'da 14 yıl sonra Premier Lig galibiyeti aldı. Manchester City'nin puan kayıplarının ardından 24 puanla zirveye yerleşen konuk ekibe karşı Liverpool 15 puanda kaldı.
Liverpool, 4 Kasım Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile İstanbul'da karşılaşacak. Mücadele Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak. Arsenal ise aynı gün Slavia Prag deplasmanına çıkacak.
Ligin bir sonraki haftasında Liverpool deplasmanda Crystal Palace'a konuk olacak. Arsenal ise sahasında Hull City'yi ağırlayacak.