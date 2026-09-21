Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u 8-0 mağlup ederek kulüp tarihindeki en farklı galibiyete imza attı. Bu tarihi zafer, Avrupa basınında da geniş yer buldu.

Dış basında, maçın yıldızı olarak dört gol atan Vedat Muriqi ve iki gol bir asistle katkı sağlayan Mason Greenwood öne çıktı. Sarı lacivertliler, bu galibiyetle birlikte milli araya moralli girdi.

AVRUPA BASINI NE YAZDI?

Liga Blatt (Almanya): "8-0! Muriqi dört golle parladı: Fenerbahçe, Eyüpspor'u ezdi!", "Çalkantılı birkaç haftanın ardından Fenerbahçe, Eyüpspor'u ezdi."

A Bola (Portekiz): "Sekiz gol! Fenerbahçe yıkıcı bir performans sergiliyor." "Fenerbahçe, Eyüpspor'a acımasızca davranarak 8-0'lık bir hezimet yaşattı."

Mundo Deportivo (İspanya): "Fenerbahçe'nin tarihi 8-0'lık zaferinde Muriqi dört, Greenwood ise iki gol attı." "Fenerbahçe, Eyüpspor'u 8-0'lık zaferiyle tarihinin en büyük galibiyetini aldı."

Marca (İspanya): "Muriqi 8-0'lık ezici galibiyette dört gol attı." "İsmail Kartal'ın istifa tehdidinin ardından Fenerbahçe için zorlu birkaç hafta geçti."

AS (İspanya): "Muriqi coştu: dört gol!" "Fenerbahçe, beş maçın ardından sadece yedi puan toplayarak ve teknik direktörünün istifası yönetim kurulu tarafından reddedilerek korkunç bir dönemden geçiyordu."

Periskopi (Kosova): "55 dakikada dört gol; Muriqi, Eyüpspor'u adeta tek başına yıktı." "Vedat Muriqi, Eyüpspor'u adeta tek başına yıktı."

Tuttomercatoweb (İtalya): "Fenerbahçe'den Eyüpspor'a 8 gol: Muriqi'den 4 gol, Guendouzi de golünü attı." "Fenerbahçe, Eyüpspor'u 8-0 yendi."

L'Equipe (Fransa): "Muriqi'nin dört golü, Greenwood'un iki golü ve Guendouzi'nin bir golüyle Fenerbahçe muhteşem bir performansla tekrar çıkış yakaladı." "Fenerbahçe, üç maçlık galibiyetsiz serinin ardından Pazar günü ligde Eyüpspor'a karşı (8-0) muhteşem bir performans sergileyerek çıkışa geçti."

Foot Mercato (Fransa): "Fenerbahçe, muhteşem Greenwood'la Eyüpspor'u 8-0 mağlup etti." "Fenerbahçe, Eyüpspor'u 8-0 yendi."