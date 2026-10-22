Yaz transfer döneminde Fenerbahçe ile gündeme gelen Serhou Guirassy ve Luis Suarez, Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığı yarışının zirvesinde yer aldı. Borussia Dortmund forması giyen Guirassy ile Sporting'in Kolombiyalı santrforu Suarez, lig aşamasının üçüncü haftası sonunda üçer maçta dört gole ulaştı.

İki futbolcu, ilk sırayı Harry Kane, Ermedin Demirovic, Erling Haaland ve Nicolo Tresoldi ile paylaşıyor. Haaland dört gole iki maçta ulaşırken zirvedeki diğer beş futbolcu üçer karşılaşmada görev yaptı.

SUAREZ'İN İKİ GOLÜ YETMEDİ

Sporting'in sahasında LASK'a 3-2 yenildiği karşılaşmada ev sahibi takımın iki golünü de Luis Suarez kaydetti. Kolombiyalı golcünün çabası, takımına puan getirmedi.

Suarez, bu karşılaşmayla birlikte Sporting formasıyla sezon toplamında 11 maçta 11 gole ulaştı ve maç başına bir gol ortalaması yakaladı.