Fenerbahçe'nin Milan ile transfer yarışına girerek kadrosuna kattığı sol beki Archie Brown, İngiliz kulübü Nottingham Forest'ın radarında yer alıyor. İngiliz ekibi, 24 yaşındaki futbolcuyu bir yıldır takip ediyor ve ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Sabah'ın haberine göre Nottingham Forest, Archie Brown için 15 milyon euroyu gözden çıkardı. İngiliz kulübü, sol beki kadrosuna katmak için Fenerbahçe ile temasa geçecek.

FENERBAHÇE'NİN BEKLENTİSİ YÜKSEK

Fenerbahçe ise ara transferde Archie Brown'u gönderme niyetinde değil. Sarı-lacivertliler, futbolcunun ayrılmak istemesi halinde kapıyı 30 milyon eurodan açacak.

Fenerbahçe'nin Temmuz 2025'te Milan'ın elinden kaptığı Archie Brown, her maç üstüne koyduğu performansıyla sarı-lacivertlilerin en dikkat çeken futbolcularından biri oldu. 24 yaşındaki sol bek, İngilizlerin radarında.