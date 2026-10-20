Bu sezon kalesinde devleşen Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, saha dışında da yürekleri ısıttı. Brezilyalı kaleci, eşi Lais ve çocuklarıyla birlikte ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulundu.

Lais, ailelere ulaştırılmak üzere temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan yardım kolileri hazırladı. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından Ederson ve Lais, çocuklarını da yanlarına alarak kolileri ihtiyaç sahiplerine bizzat teslim etti.

Ailenin yardım çalışması, sarı-lacivertli taraftarlar ve futbolseverler tarafından takdirle karşılandı. Fenerbahçe’nin Brezilyalı kalecisi Ederson, ailesiyle birlikte ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulundu. Ederson, çocuklarla da samimi vakit geçirdi.