Belçika Futbol Federasyonu, Fenerbahçe forması giyen Romelu Lukaku'nun sakatlığı nedeniyle Türkiye maçında oynayamayacağını açıkladı. Hafif bir kalça sorunu bulunan futbolcu, karşılaşmada riske edilmeyecek.

Türkiye, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta 12 Kasım'da saat 20.00'de Belçika'yı konuk edecek. Lukaku ise tedavisinin en iyi koşullarda sürdürülmesi amacıyla önlem olarak Belçika'da kalacak.

Federasyonun açıklamasında, "Romelu Lukaku, Türkiye - Belçika maçında oynayamayacak. Hafif bir kalça sorunu var ve en iyi koşullarda tedavi olabilmesi için önlem olarak Belçika'da kalacak. Tıbbi ekip, onu pazar günkü maça hazır hale getirmek için elinden gelenin fazlasını yapıyor." ifadeleri kullanıldı.