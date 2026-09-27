Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye katılan Mason Greenwood, İstanbul'da yeni yuvasına kavuştu. Ailesiyle birlikte otelde kalmaya devam eden İngiliz yıldız, uzun süren ev arayışının ardından Acarkent'te 10+2 villayı kiraladı.

AYLIK KİRASI 35 BİN EURO

Fanatik'in haberine göre Greenwood, yeni evini beğenerek kiralama sürecini tamamladı. Futbolcunun kiraladığı villanın aylık bedelinin 35 bin Euro olduğu öğrenildi. Bu rakam, yaklaşık 1 milyon 957 bin TL'ye denk geliyor.

VİLLADA HAVUZ VE ETKİNLİK ALANI VAR

Greenwood'un kiraladığı 10+2 villada geniş yaşam alanları, havuz ve özel etkinlik alanı bulunuyor. Futbolcunun, ev kiralama sürecinde kendisiyle ilgilenen ekiple fotoğraf çektirdiği de görüldü.

Mason Greenwood, Fransız ekibi Olympique Marsilya'dan transfer olmuştu. İngiliz futbolcunun bonservis bedeli, bonuslar hariç toplam 38,4 milyon Euro olarak açıklandı. Bu transfer, Fenerbahçe tarihinin en yüksek bonservisli transferi olarak kayıtlara geçti.