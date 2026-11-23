Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki İngiliz sol beki Archie Brown, yeniden Milan'ın transfer gündeminde. Calciomercato'nun haberine göre İtalyan ekibi oyuncunun performansını yakından takip ederken, sarı-lacivertli yönetimin bonservis beklentisinin 25 milyon euro olduğu ileri sürüldü.

Milan'ın, beklentileri karşılayamayan Pervis Estupiñán'ın yerine sol bek aradığı ve Brown'u adaylar arasında değerlendirdiği belirtildi. İtalyan ekibinin ocak ayında transfer şartlarını araştırabileceği, kiralama ve satın alma opsiyonu içeren formülleri de ele alabileceği aktarıldı. Ancak asıl girişimin 2027 yazında yapılmasının daha olası olduğu ifade edildi. Transfer sürecinin Estupiñán'ın geleceğine ilişkin gelişmelere bağlı şekillenebileceği kaydedildi.

13 MİLYON STERLİNLİK TEKLİFİ REDDETTİ

Haberde, Fenerbahçe'nin Nottingham Forest'tan gelen 13 milyon sterlinlik teklifi geri çevirdiği ve Brown için kapıyı 25 milyon eurodan açtığı öne sürüldü. Piyasa değerinin 18 milyon euro seviyesine ulaştığı belirtilen oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam ediyor.

Sarı-lacivertliler, Brown'u 2025 yazında Gent'ten yaklaşık 8,5 milyon euro karşılığında transfer etmişti. Aynı dönemde Milan'ın da İngiliz futbolcu için uzun süre girişimlerde bulunduğu, ancak Fenerbahçe'nin daha yüksek maaş teklifiyle oyuncuyu ikna ettiği aktarıldı.

Milan'ın transfer gerçekleşmemesine rağmen takibini sürdürdüğü; 2002 doğumlu, 1,90 metre boyundaki futbolcunun atletizmi, gelişime açık olması ve değer kazanma potansiyelinin kulübün transfer politikasıyla örtüştüğü belirtildi.

İNGİLİZ KULÜPLERİ DE TAKİPTE

Brown, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 3-2 yendiği karşılaşmada gol ve asistle öne çıkmış, Roma karşısında da gol atmıştı.

İngiltere'ye dönmek istediği belirtilen futbolcu için Liverpool'un temaslarını hızlandırdığı öne sürüldü. Manchester United, Chelsea, Newcastle, Everton ve Brighton'ın da Brown'u takip ettiği kaydedildi.