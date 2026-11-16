Fenerbahçe'nin golcüsü Romelu Lukaku, Belçika Milli Takımı'na veda etti. Lukaku, milli takım kariyerini noktaladığını açıkladı. Lukaku milli formayla 135 maçta 94 gol atıp 20 asist yapmayı başarmıştı.

Yıldız oyuncu Belçika Milli Takımı’nı bırakma kararını Instagram hesabından duyurdu. Belçikalı yıldız, veda mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bu 16 yıl boyunca milli takım için elimden gelen her şeyi verdim… Mümkün olan her duyguyu yaşadım… Her zaman minnettar olacağım harika takım arkadaşlarıyla oynadım. Hepsine teşekkür etmek istiyorum.. Ayrıca takıma yardımcı olmam için beni teşvik eden ve bana güvenen tüm teknik direktörlere de teşekkür etmek istiyorum.. Güzel bir yolculuktu ve her bir anından keyif aldım. Belçika taraftarlarına, takımımıza verdiğiniz destek için teşekkür ederim.. Ülkemi 4 Dünya Kupası ve 3 Avrupa Şampiyonası'nda temsil etmiş olmaktan gurur duyuyorum.. O anları asla unutmayacağım. Burada bırakma kararımla içim çok rahat. Harikaydı. Keyifliydi. Minnettarım. Teşekkürler."