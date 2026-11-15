Fenerbahçe'nin Belçikalı santforu Romelu Lukaku'dan sakatlığına ilişkin sarı-lacivertlilere iyi haber geldi. Milli takım kampında kalçasından sakatlanan futbolcunun ağrıları geçti. Belçika Milli Takımı Teknik Direktörü Mark van Bommel, Lukaku'yu İtalya karşılaşmasının kadrosuna dahil etti.
Ülkesinin UEFA Uluslar A Ligi'ndeki Türkiye ve İtalya maçları için aday kadroya çağrılan 33 yaşındaki golcü, antrenmanda sakatlanmıştı. Lukaku, bu nedenle İzmir'de Türkiye'ye karşı forma giyememişti.
Belçika, UEFA Uluslar A Ligi'ndeki altıncı ve son maçında bugün Brüksel'deki Kral Baudouin Stadı'nda İtalya ile karşılaşacak. 1. Grup'ta beşinci hafta sonunda 9 puanla üçüncü sırada bulunan Belçika, İtalya'yı yenmesi halinde grubunu lider bitirme şansını koruyor.