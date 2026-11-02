Fenerbahçe'nin teknik direktör arayışında Sergio Conceiçao ismi gündeme geldi. Sarı-lacivertli yönetim, İsmail Kartal'ın görevden ayrılmasının ardından teknik direktörlük için Portekizli çalıştırıcının isminde mutabakata vardı.

51 yaşındaki Conceiçao'nun kısa süre içinde İstanbul'da olmasının beklendiği belirtildi.

PORTO VE MILAN'DA KUPALAR KAZANDI

2017-2024 yılları arasında Porto'yu çalıştıran Conceiçao, 368 maçta 2,29 puan ortalaması yakaladı. Portekiz ekibiyle üç lig şampiyonluğu, dört Portekiz Kupası, bir Portekiz Lig Kupası ve üç Portekiz Süper Kupası kazandı.

2024/25 sezonunda Milan'ın başında görev yapan Portekizli teknik adam, 31 maçta 1,71 puan ortalaması tutturdu. Conceiçao, İtalyan ekibiyle İtalya Süper Kupası'nı da kazandı.

SON DURAĞI AL-ITTIHAD OLDU

Son olarak Al-Ittihad'ı çalıştıran Conceiçao, Suudi Arabistan ekibinin başında 41 maça çıktı. Al-Ittihad bu karşılaşmalarda 21 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Portekizli çalıştırıcının bu dönemdeki puan ortalaması 1,71 oldu.