Fenerium, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından düzenlenen 35. Türkiye Mükemmellik Ödülleri töreninde büyük bir başarıya imza attı. 2021 yılında Ulusal Kalite Hareketi’ne katılarak EFQM Mükemmellik Modeli doğrultusunda dönüşüm çalışmalarını başlatan Fenerium, Sürdürülebilir performans kategorisinde 5 yıldız almaya hak kazandı. 2023 yılında elde ettiği 4 yıldızlı derecesini bir üst seviyeye taşıyan Fenerium, bu ödüle Avrupa’da başvuran ve layık görülen ilk ve tek spor kulübü iştiraki oldu.



Türkiye iş dünyasının en prestijli kalite organizasyonlarından biri olan KalDer 35. Mükemmellik Ödülleri, dün akşam Crowne Plaza Kurtköy’de gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Spor perakendeciliği sektöründe kurumsal yönetim ve kalite standartlarıyla öncü rol üstlenen Fenerium, elde ettiği dereceyle sektördeki öncü konumunu ve istikrarlı yükselişini tescilledi.

'BAYRAĞI YUKARIYA TAŞIYACAĞIZ'

Ödül töreninin ardından organizasyona katılan isimler, elde edilen başarıya dair değerlendirmelerini FB TV mikrofonlarıyla paylaştı. Fenerium Genel Müdürü Bahadır Baştüzel, Fenerium Kalite Güvence Müdürü Arzu Erkubilay ve Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Konak, FB TV’ye verdikleri özel röportajlarda Fenerium’un kazandığı Sürdürülebilir Mükemmelik Ödülü ile ilgili değerlendirmelerde bulundular.

Bir ilki başardıklarını ifade eden Fenerium Genel Müdürü Bahadır Baştüzel, "Çok gururluyuz. Kulübümüze hayırlı olsun. İnşallah Avrupa Büyük Ödülüne kadar gideceğiz. Bu ödüle başvuran ve almaya hak kazanan Avrupa'daki ilk spor kulübü iştirakiyiz. Bayrağı daha yukarı taşıyıp kulübümüzü gururlandırmaya devam edeceğiz." dedi.

Fenerium Kalite Güvence Müdürü Arzu Erkubilay, bu ödülde büyük pay sahibi olan yöneticilere ve ekip arkadaşlarına teşekkür ederken, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Konak da ödül için kulübümüzü tebrik etti.



Fenerium, kalite yolculuğunu her gün üstüne koyarak sürdürürken, taraftarlarına ve paydaşlarına en yüksek standartlarda hizmet sunma hedefiyle çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor.