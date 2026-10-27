Son zamanlarda kendinizi yorgun, kararsız veya hayatınızda ilerleyemiyormuş gibi mi hissediyorsunuz? Feng shui anlayışına göre yaşadığınız ortam, ruh halinizi ve günlük yaşamınızı etkileyebilir. Evinizde yapacağınız küçük değişiklikler, kendinizi daha iyi hissetmenize ve yaşam alanınızı yeniden düzenlemenize yardımcı olabilir.

Yaklaşık 10 yıldır feng shui ile ilgilenen Catherine Andrews, Instagram hesabı üzerinden evimiz ile iç dünyamız arasındaki ilişkiye dikkat çekti. Andrews'a göre evimiz, zaman zaman iç dünyamızın bir yansıması olabilir. Kendimizi isteksiz, kararsız veya sıkışmış hissettiğimiz dönemlerde yaşam alanımızda da benzer bir düzensizlik görebiliriz.

Değişime başlamak için her zaman kendimizin derinliklerine inmemiz gerekmiyor. Bazen küçük bir temizlik yapmak, uzun zamandır dağınık duran bir çekmeceyi düzenlemek veya evdeki eşyaların yerini değiştirmek bile yeni bir başlangıç için motivasyon sağlayabilir.

Andrews, bu yaklaşımını şu sözlerle anlatıyor:

"Neden sıkışıp kaldığımızı anlamak için her zaman ruh dünyamızın derinliklerine inmemize gerek yok. Bazen bir pencereyi temizlemek, bir çekmeceyi düzenlemek veya birkaç köşeyi süpürmek yeterli olabilir. Değişimi dışarıdan içeriye doğru başlatmayı seçebiliriz."

Feng shui yaklaşımına göre yaşam alanında yapılan küçük değişiklikler, kişinin kendisini daha iyi hissetmesine katkıda bulunabilir. Evi düzenlemek ve gereksiz eşyalardan kurtulmak, günlük yaşamda daha fazla düzen ve kontrol hissi yaratabilir.

Andrews, bunun için uzun saatler harcamaya gerek olmadığını belirterek evde uygulanabilecek beş basit adım öneriyor.

Evinizde deneyebileceğiniz 5 feng shui önerisi

1. Pencerelerinizi temizleyin

Evinizdeki tüm pencereleri temizleyebilir veya en çok kullandığınız odadaki bir ya da iki pencereyle başlayabilirsiniz.

Feng shui anlayışında pencereler, dünyayı nasıl gördüğümüzü simgeler. Tozlu ve kirli camların temizlenmesi, bu yaklaşıma göre daha net bir bakış açısını temsil eder. Üstelik temiz pencereler, evin daha aydınlık ve ferah görünmesini de sağlar.

2. Evinizdeki 27 eşyanın yerini değiştirin

Evinizden 27 eşya seçin ve bunların yerini değiştirin. Bunun için büyük mobilyaları taşımanız gerekmiyor. Kitaplar, dekoratif objeler, mutfak gereçleri veya küçük bitkiler de işinizi görebilir.

Feng shui'de bu uygulama, yaşam enerjisi olarak tanımlanan chi akışını desteklemeyi amaçlar. Eşyaların yerini değiştirmek, günlük rutinin dışına çıkmanıza ve evinize farklı bir gözle bakmanıza da yardımcı olabilir.

3. Mobilyalarınızı duvarlardan biraz uzaklaştırın

En çok vakit geçirdiğiniz odadaki mobilyaları duvarlardan birkaç santimetre öne çekmeyi deneyin. Küçük bir değişiklik bile odanın görünümünü farklılaştırabilir.

Feng shui'ye göre bu düzenleme, chi enerjisinin daha rahat akmasını simgeler. Aynı zamanda yaşam alanınıza yeni bir gözle bakmanızı sağlayabilir. İsterseniz mobilyaları 24 saat sonra eski yerlerine geri koyabilirsiniz. Ancak hareket alanını daraltmamaya ve mobilyaları güvenli biçimde yerleştirmeye dikkat edin.

4. Bir rafı veya tezgâhın bir bölümünü boşaltın

Evinizde bir raf, mutfak tezgâhının bir bölümü ya da sık kullandığınız başka bir yüzey seçin. Buradaki gereksiz eşyaları kaldırarak alanı mümkün olduğunca boş bırakın.

Feng shui anlayışında boş alanlar, yeni fırsatlara ve değişime yer açmanın sembolü olarak görülür. Eşyalarla dolu bir yüzeyi sadeleştirmek, evinizin daha düzenli görünmesini sağlar. Üstelik bu küçük adım, uzun zamandır ertelediğiniz diğer düzenleme işlerine başlamak için de sizi motive edebilir.

5. Evinizin girişini temizleyin

Ön kapınızı ve kapının çevresini temizleyin. Paspası silkeleyin, girişte biriken gereksiz eşyaları kaldırın ve eve giden yolun açık olduğundan emin olun.

Feng shui'de ön kapı, yaşam enerjisinin eve girdiği alan olarak kabul edilir. Bu nedenle girişin temiz ve düzenli tutulması önemsenir. Sade bir giriş, evinize adım attığınız ilk anda daha ferah ve huzurlu bir ortamla karşılaşmanızı da sağlar.

Küçük değişiklikler yeni bir başlangıç olabilir

Hayatta zaman zaman kendimizi sıkışmış hissetmek oldukça doğal. Böyle dönemlerde büyük kararlar almak yerine, kontrol edebildiğimiz küçük şeylerden başlamak daha kolay gelebilir.

Pencereleri temizlemek, eşyaların yerini değiştirmek veya evin girişini düzenlemek tek başına hayatımızdaki sorunları çözmez. Ancak bu adımlar, yaşam alanımızı daha düzenli hâle getirerek kendimize yeni bir başlangıç için fırsat yaratabilir.

Feng shui'nin önerdiği bu beş uygulamayı denemek için büyük bir hazırlığa ihtiyacınız yok. Bazen değişime başlamak için tek yapmanız gereken, evinizde küçük bir köşeyi yeniden düzenlemek olabilir.