İstanbul merkezli yürütülen operasyonda, belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Uyuşturucu madde kullanımı ve teşviki iddialarıyla başlatılan soruşturmada, pek çok tanınan isim hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
10 İSME YAKALAMA KARARI
Soruşturma kapsamında adreslerinde bulunamayan veya yurt dışında olduğu tespit edilen 10 ünlü isim hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Bu isimler arasında bulunan Tiktok fenomeni Yaren Alaca'nın durumu ise dikkat çekti.
OPERASYONDAN SAATLER ÖNCE PAYLAŞIM YAPTI
Hakkında yakalama kararı bulunan Yaren Alaca’nın, operasyonun başlamasından kısa bir süre önce, dün akşam saatlerinde Türkiye’den ayrıldığı tespit edildi. Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar takip edilen Alaca'nın ABD’nin California eyaletinde olduğu belirlendi. Alaca’nın havalimanından ayrıldığı anlara dair görüntülerin de soruşturma dosyasına girdiği kaydedildi.