FENOMEN ÇAĞLA ÖZ'ÜN DÜĞÜNÜNDE ALTINLAR KONUŞTU
Sosyal medya fenomeni Çağla Öz ile “Vanlı Kara Haydar” lakabıyla tanınan Mehmet Fatih Tançalan evlendi. Geçtiğimiz aylarda görkemli nişanıyla adından söz ettiren Öz, Van’daki düğününde bu kez takılan altınlarla gündeme geldi.
TACINDAN TIRNAĞINA KADAR ALTIN
Çağla Öz’ün düğününde adeta altın şov yaşandı. Gelinin üzerine sırma yelekten gerdanlığa, geniş kolluklardan Arnavut yeleğine ve hasır kolluklara kadar çok sayıda gösterişli takı takıldı.
Öz’ün tacından kemerine kadar uzanan altın detaylar düğünün en çok konuşulan görüntülerinden biri oldu. Takıların özel yapım olduğu ve böylesine parçaların bir daha kolay bulunamayacağı yorumları yapıldı.
ALTINLARIN AĞIRLIĞIYLA HAREKET ETMEKTE ZORLANDI
Çağla Öz’ün üzerine takılan özel yapım kemerler, kalın bilezikler ve altın setler yalnızca görüntüleriyle değil ağırlıklarıyla da dikkat çekti.
Boynuna çok sayıda altın kolye ve bilezikten oluşan takılar takılan Öz’ün hareket etmekte zorlandığı görüldü. Ünlü fenomenin dans ederken zorlandığı, hatta takıların ağırlığı nedeniyle halay çekemediği anlar da düğünden gelen görüntülere yansıdı.
ALTINLAR İÇİN SIRA OLUŞTU
Düğünde Çağla Öz’e takılan altınlar o kadar çoğaldı ki takı merasimi de uzun sürdü. Altın kemerin yanı sıra bileziklerin ve farklı takıların da gelinin üzerinde toplandığı görüldü.
Fenomenin düğününe katılan davetliler arasında yapılan takı merasiminde ortaya çıkan görüntüler, sosyal medyada kısa sürede yayıldı.
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NİŞANINDA DA ALTINLARLA KONUŞULMUŞTU
Çağla Öz, geçtiğimiz aylarda yapılan nişanında da takılan altınlarla gündeme gelmiş ve “altın gelin” olarak anılmıştı. Fenomen, düğününde ise çıtayı daha da yükselterek baştan aşağı gösterişli takılarla kamera karşısına geçti.
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