TACINDAN TIRNAĞINA KADAR ALTIN

Çağla Öz’ün düğününde adeta altın şov yaşandı. Gelinin üzerine sırma yelekten gerdanlığa, geniş kolluklardan Arnavut yeleğine ve hasır kolluklara kadar çok sayıda gösterişli takı takıldı.

Öz’ün tacından kemerine kadar uzanan altın detaylar düğünün en çok konuşulan görüntülerinden biri oldu. Takıların özel yapım olduğu ve böylesine parçaların bir daha kolay bulunamayacağı yorumları yapıldı.