Almanya, sosyal medya dünyasında elde edilen astronomik gelirlerin gizlenerek devlet bütçesinden haksız kazanç sağlandığı büyük bir dolandırıcılık iddiasıyla çalkalanıyor. Bremen Savcılığı, TikTok platformu üzerinden yaklaşık 54 bin Euro gelir sağladığı halde bu kazancı resmi makamlardan gizleyerek sosyal yardım almaya devam ettiği öne sürülen fenomen bir çift hakkında geniş kapsamlı bir dolandırıcılık soruşturması başlattı.

Hazırlanan soruşturma dosyasına göre, fenomen çiftin TikTok paylaşımları ve canlı yayınları aracılığıyla elde ettiği yüklü miktardaki kazancı, bağlı bulundukları İş Bulma Merkezi’ne (Jobcenter) beyan etmedikleri belirlendi. Gelirlerini sistemden saklayan çiftin, bu süreçte ihtiyaç sahiplerine verilen vatandaşlık gelirini (Bürgergeld) ceplerine indirmeye devam ettiği saptandı.

Almanya'daki yasal düzenlemeler gereği, sosyal yardım alan bireylerin reklam, sponsorluk ve dijital platform kazançları dahil tüm gelirlerini bildirmesi zorunluyken, aylık 100 Euro'luk muafiyet sınırını aşan tüm kazançlar alınan yardımdan düşülüyor.

DİJİTAL GELİRLER ZOR DENETLENİYOR

Artı33'de yer alan habere göre, Alman yetkililer, geleneksel iş kollarındaki maaş ödemelerinin resmi sistemler tarafından otomatik olarak takip edilebildiğini, ancak TikTok, YouTube ve Instagram gibi platformlardan doğrudan kişisel hesaplara aktarılan dijital gelirlerin denetlenmesinde ciddi açıklar yaşandığını vurguluyor.

Bu tip gizli gelirlerin büyük kısmının ancak somut ihbarlar ya da özel incelemeler neticesinde gün yüzüne çıkarılabildiği ifade ediliyor. Bremen Savcılığı’nın yürüttüğü hukuki sürecin tamamlanmasının ardından, haksız yere ödenen tüm sosyal yardımların faiziyle geri tahsil edilmesi ve usulsüzlük yapan fenomen çift hakkında ağır adli yaptırımların uygulanması bekleniyor.