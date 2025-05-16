Miray Daner, iki sezondur başrolünde yer aldığı 'Hudutsuz Sevda' dizisine veda etti.

Önceki akşam yayınlanan sezon finalinde Daner'in hayat verdiği 'Zeynep' karakteri trajik bir olayla hayatını kaybetti.

Ekibe veda eden Miray Daner Instagram hesabından bir teşekkür mesajı yayınladı.

Daner "Hudutsuz Sevda'ya veda zamanı. Bu hikayeyi mümkün kılan tüm yaratıcı ekibe, bu yolculuk boyunca kamera önü ve arkasında birlikte emek verdiğimiz tüm ekip arkadaşlarıma, birlikte geçirdiğimiz zamanlar, kurduğumuz dostluklar ve emekleriniz için çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Ve son olarak, iki sezon boyunca bizi yalnız bırakmayan, varlığını her daim hissettiren izleyicilerimize sonsuz sevgi ve teşekkürlerimle" ifadelerini kullandı.