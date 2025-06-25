Başrolünde Demet Evgar’ın yer aldığı ve geniş izleyici kitlesine ulaşan "Bahar" dizisinde beklenmedik ayrılıklar yaşanıyor.
Dizinin dikkat çeken karakterlerinden Prof. Dr. Timur Yavuzoğlu’nu canlandıran Mehmet Yılmaz Ak, senaryodaki gelişmeler doğrultusunda projeye veda edecek.
Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Ak’ın diziden ayrılığı kesinleşti. Bahar’ın sezon finalinde Timur karakterinin bindiği New York uçağının düştüğü bilgisi verilmişti. Kazada ölü ve yaralı sayısının bilinmediği açıklanmıştı.