Söke-Milas karayolunda sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yolcu yaralandı. Kaza, yolcu otobüsü ile TIR'ın çarpışması sonucu gerçekleşti.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Yaralılar arasında oyuncu Umut Oğuz'un kardeşi Okan Oğuz'un da bulunduğu öğrenildi. İzmir'de yaşayan Okan Oğuz'un, Bodrum'da çekimleri devam eden 'Daha 17' dizisinin ekibinde drone operatörü olarak çalıştığı belirtildi. Gencin, sabah saatlerinde dizi setine gitmek üzere otobüse bindiği aktarıldı.

Kazada Okan Oğuz'un vücudunda birden fazla kırık tespit edildi. Tedavisine başlanan Oğuz, ameliyat edilmek üzere yoğun bakıma alındı. Hastanedeki tedavisi sürüyor.

Ünlü oyuncu Umut Oğuz'un, olay sırasında oğluyla birlikte Alanya'da tatilde olduğu belirtildi. Oyuncunun haberi almasının ardından kardeşinin yanına gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.