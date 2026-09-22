Show TV’nin Gold Film imzalı “Kızılcık Şerbeti” dizisi beşinci sezonuyla seyirci karşısına çıkmaya devam ediyor. Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün senaryosunu kaleme aldığı dizinin kadrosuna usta oyuncu Ahu Sungur katılıyor.

AYŞİN’İN ANNESİ OLACAK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Sungur, “Kızılcık Şerbeti”nde Oya İloğulları’nın canlandırdığı Ayşin karakterinin annesine hayat verecek. Usta oyuncunun diziye dahil olmasıyla Ayşin’in hikâyesinin de yeni bir boyut kazanması bekleniyor.

Ahu Sungur bugüne kadar birçok sevilen televizyon dizisi ve projede rol aldı. Oyuncu, “Kızılcık Şerbeti”nin yeni bölümlerinde izleyici karşısına çıkacak.

AHU SUNGUR KİMDİR?

Ahu Sungur, 5 Şubat 1981 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Akademi İstanbul Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Okuldan mezun olduktan sonra Semaver Kumpanya, Tiyatro Çisenti ve Tiyatro Kedi’de çeşitli oyunlarda yer aldı. En son, bu tiyatroda sahnelenen Bir Komiser Geldi isimli oyunda Semih Sergen ile başrolleri paylaştılar.

Ahu Sungur, 2002 yılında Suat Sungur ile evlendi. 2005 yılında çocuğu olduktan sonra bir süre oyunculuğa ara verdi. Sungur, ilk olarak 1999 yılında Hakan Yılmaz ve Janset’in başrollerde oynadığı Ayrılsak da Beraberiz dizisinde rol aldı. Adını Feriha Koydum ve devam dizisi olan Emir’in Yolu dizisinde Çağatay Ulusoy’un annesi rolünü, O Hayat Benim Dizisinde Hülya karakterini canlandırdı.