Sosyal medyadaki ücretli abonelik paylaşımlarının ardından "müstehcenlik" ile "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlamalarıyla tutuklandıktan sonra iki aylık tutukluluk sürecinin ardından serbest bırakılan Fenomen Fatma Soydaş'tan yeni bir hamle geldi.

Süperhaber'in aktardığına göre, cezaevinden tahliye olmasının ardından bir süredir sessizliğini koruyan fenomen Fatma Soydaş, bu kez kendi internet sitesini açtı.

Kendi internet sitesi üzerinden bir açıklama yayımlayan Soydaş, sosyal medyada hakkında başlatılan linç kampanyalarında doğruluğu araştırılmayan bilgilerle hüküm verildiğini savunan Soydaş, sessiz kalmasının iddiaları kabul ettiği anlamına gelmediğini söyledi. Soydaş, elindeki ekran görüntüleri ve şikâyet dilekçeleriyle durumun aslını anlatmaya çalıştığını kaydetti.

'AYAK FOTOĞRAFLARI YAPAY ZEKA'

Sosyal medyada dolaşıma giren ayak fotoğraflarının kendisine ait olmadığını söyleyen Soydaş söz konusu fotoğrafın yapay zeka ile üretildiğini belirtti. Soydaş, dolaşıma sokulan tehdit içerikli mesaj ekran görüntülerinin de kendisine ait olmadığını savundu.

Başka bir içerik üreticisiyle yakınlaştığı izlenimi veren görüntülerin de sahte olduğunu iddia eden Soydaş, yüzünün ve isminin izinsiz kullanıldığını kaydederek karşı taraf hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirtti.

Soydaş ayrıca, müstehcenlik suçlamasını da reddederek, paylaşımların genel görünümünü içeren ekran kayıtlarını da sitesine ekledi.

Soruşturma sürecinde medyaya yansıyan "Küçükçekmece Adliyesinden kaçtığı" yönündeki haberlere ilişkin de konuşan Soydaş, hayatında hiç söz konusu adliyeye gitmediğini söyledi. Evinden gözaltına alındığını ve süreç boyunca kolluk kuvvetlerinin gözetiminde olduğunu savunan Soydaş, hakkında adli soruşturma başlamadan önce de sahte hesaplar için platformlara bildirimde bulunduğunu iddia etti.

'DOĞUM GÜNÜMÜ İÇERİDE GEÇİRDİM'

Yaklaşık iki ay süren cezaevi sürecinin hayatının en zor dönemi olduğunu dile getiren Soydaş, yeni yaşına ailesinden uzakta, cezaevinde girdiğini belirtti. İçeride tuttuğu notlara da metninde yer veren Soydaş, kendi adına açılan Telegram hesapları üzerinden izinsiz görsellerle kazanç sağlandığını öne sürerek mağdur edildiğini savundu.