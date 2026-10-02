Gelinim Mutfakta yarışmasıyla tanınan Beyhan Öksüz'ün oğlu E.Ö., İstanbul Kadıköy'de silahlı saldırıya uğradı. Çıkan tartışmanın ardından silahla vurulan E.Ö., bacağından ve kalçasından yaralandı. Olay sırasında program çekimlerinde olan Beyhan Öksüz, haberi almasının ardından gelini Yeşim ile birlikte hastaneye koştu. Tedavi altına alınan E.Ö.'nün sağlık durumunun takip edildiği öğrenildi. TARTIŞMANIN ARDINDAN 3 KURŞUN İSABET ETTİ Kadıköy'de yaşanan olayda E.Ö.'nün bacağına ve kalçasına 3 kurşun isabet etti. Yaralı E.Ö. sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise saldırının ardından çalışma başlattı. 'GELİNİM MUTFAKTA' İLE TANINAN BEYHAN ÖKSÜZ HASTANEYE KOŞTU Oğlunun Kadıköy'de silahlı saldırıya uğradığını öğrenen yaşlı kadın, gelini Yeşim ile hastaneye koştu. SALDIRININ NEDENİ BELLİ OLDU İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında saldırının nedeni de belirlendi. Yapılan incelemelerde E.Ö.'nün S.Ç. (34) isimli kişiyle daha önceden alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu tespit edildi. ŞÜPHELİLER YAKALANDI Asayiş ekiplerinin çalışmaları sonucunda olaya karıştığı belirlenen tüm şüpheliler, 1 Ekim 2026'da yakalanarak gözaltına alındı. Saldırıda silahı kullandığı belirtilen M.A.'nın olayda kullandığı ruhsatsız tabanca da bir çöp konteynerinde ele geçirildi. Beyhan Öksüz'ün oğlu E.Ö.'nün hastanedeki tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.

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