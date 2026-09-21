Sosyal medya fenomeni Meriç Keskin'in ağabeyi İnanç Keskin'den acı haber geldi. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Keskin, 20 Eylül 2026'da hayatını kaybetti. Meriç Keskin, abisinin vefatını sosyal medya hesabından “Başaramadık” sözleriyle duyurdu. İnanç Keskin'in yaklaşık 11 aydır tedavi gördüğü ve hastalığın ilerleyen döneminde metastaz yaptığı öne sürüldü. Son olarak zatürre nedeniyle acil olarak yoğun bakıma alındığı belirtildi. Peki ama İnanç Keskin kimdir, kaç yaşında, ne kanseriydi?

İNANÇ KESKİN NE KANSERİYDİ?

İnanç Keskin'in yaklaşık 11 aydır mide kanseri tedavisi gördüğü belirtildi. Keskin'in hastalığının ilerleyen süreçte metastaz yaptığı da öne sürüldü.

Son dönemde sağlık durumu ağırlaşan İnanç Keskin'in, vefatından önce zatürre nedeniyle acil olarak yoğun bakıma alındığı aktarıldı.

İNANÇ KESKİN KİMDİR?

İnanç Keskin, sosyal medya fenomeni Meriç Keskin'in ağabeyi olarak tanınıyordu. Bunun yanı sıra teknoloji ve yazılım sektöründe yönetici ve girişimci olarak çalıştı.

Keskin, Smartsis Bilgi Teknolojileri A.Ş.'nin kurucu ortakları arasında yer aldı ve şirkette yönetici ortak olarak görev yaptı. Kariyerinde yazılım ve dijital teknoloji alanında çalışmalar yürüttü.

İnanç Keskin'in daha önce Figensoft ve DB Schenker gibi şirketlerde de görev aldığı, Manisa Celal Bayar Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olduğu aktarıldı.

İNANÇ KESKİN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

İnanç Keskin'in yaşı ve doğum yeriyle ilgili kamuoyuna yansıyan doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Keskin, özellikle teknoloji ve yazılım sektöründeki çalışmaları ve Meriç Keskin'in ağabeyi olmasıyla tanınıyordu.

MERİÇ KESKİN ABİSİNİN ÖLÜMÜNÜ “BAŞARAMADIK” SÖZLERİYLE DUYURDU

İnanç Keskin'in vefat haberini kardeşi Meriç Keskin duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Başaramadık” ifadelerini kullanan Meriç Keskin, ağabeyinin ölümünü takipçileriyle paylaştı.

Paylaşımın ardından Keskin'in takipçileri ve yakın çevresinden çok sayıda taziye mesajı geldi.

İNANÇ KESKİN CENAZESİ NE ZAMAN?

İnanç Keskin'in cenazesi 21 Eylül'de Beşikçioğlu Camii'nde kaldırılacak. Cenaze namazının ikindi namazının ardından kılınacağı ve Keskin'in son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.