Oyuncu ve içerik üreticisi Mesut Can Tomay, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından ilk kez açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaştığı video ile sevenlerine seslenen Tomay, yaşanan süreçte savcılıkta gerekli açıklamaları yaptığını belirterek takipçilerinden destek istedi.

"BENİ SEVENLERİN ÜZÜLMESİNİ İSTEMEZDİM"

Mesut Can Tomay, yazılı açıklama yapmak yerine doğrudan konuşmayı tercih ettiğini söyledi.

Amacının kendisini savunmaktan çok kendisini takip eden kişileri bilgilendirmek olduğunu ifade eden Tomay, hakkında çıkan haberlerin kendisini seven insanları üzmesini istemediğini dile getirdi.

"SAVCILIKTA HER ŞEYİ AÇIKÇA ANLATTIM"

Hukuki süreçle ilgili konuşan Tomay, savcılık makamına verdiği ifadelerde açık ve dürüst davrandığını belirtti.

Ünlü isim açıklamasında, “Gereken her şeyi en net ve dürüst biçimde savcılık makamı karşısında ifade ettim. Beni severek takip etmiş, bana gülmüş, özellikle aklıma güvenip beni takip etmiş hiç kimsenin beni böyle bir haberin içinde görmesini istemezdim” ifadelerini kullandı.

Tomay, özellikle kendisini takip eden genç hayranlarının bu süreçten etkilenmesini istemediğini de sözlerine ekledi.

TAKİPÇİLERİNDEN HELALLİK İSTEDİ

Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Mesut Can Tomay, kendisini merak eden herkese teşekkür etti. Hukuki sürecin devam ettiğini hatırlatan oyuncu, takipçilerinden yaşananlar nedeniyle helallik istedi.

Tomay açıklamasında, “Sizden tek ricam, yürüyen bu hukuki süreçle yaptığım işi birbirine karıştırmamanız. Merak edip beni soran, iyi olup olmadığımı öğrenmek isteyen herkese teşekkür ederim, ben iyiyim” dedi.

Ünlü içerik üreticisi, açıklamasını ilerleyen günlerde yeniden sahnelere döneceğini belirterek tamamladı.