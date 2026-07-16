Sosyal medyada "Midyeci Ahmet" olarak bilinen Ahmet Çiçek, özel hayatına ilişkin bir paylaşımla gündeme geldi. Yayınladığı videoda evlenmek istediğini ifade eden 46 yaşındaki işletmeci, adaylarla tanışmak için flört uygulamaları veya gece kulüpleri yerine doğrudan sosyal medyayı tercih ettiğini söyledi.
Ahmet Çiçek'in evleneceği kişide aradığı özellikler arasında en çok dikkat çeken ve pes dedirten detay astroloji kriteri oldu. Burç uyumunu evlilik için en önemli şartlardan biri olarak öne süren Çiçek, hayatını birleştireceği adayın özellikle Akrep, Koç, Yay veya Terazi burcu olması gerektiğini vurguladı.
Adayın midye ve kokoreç sevmesi, hayvanlarla iyi anlaşması ve köy hayatına uyum sağlayabilmesi de aranan şartlar arasında . Ayrıca birlikte seyahat etmeyi, yemek yemeyi ve paylaşmayı seven bir karakter tercih ettiğini dile getirdi.
Evlilik sözleşmesi gibi uygulamalara karşı olduğunu belirten Ahmet Çiçek, herhangi bir katı kuralı olmadığını ve düzenli bir aile hayatı kurmak istediğini ifade etti. Yeniden bir yuva kurmayı ve çocuk sahibi olmayı hedeflediğini söyleyen işletmecinin paylaştığı video, sosyal medya kullanıcıları arasında en çok konuşulan konulardan biri oldu.