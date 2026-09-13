Sosyal medya fenomeni Mika Can Raun’un sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi. Kararın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla başlatılan “Ailem Güvende” operasyonu kapsamında alındığı belirtildi.

Burak Doğan’ın haberine göre erişim kararının, erişim sağlayıcıları tarafından kısa süre içerisinde uygulanması bekleniyor.

15 İLDE GECE YARISI OPERASYONU

İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin merkezli olmak üzere 15 ilde gece yarısı operasyonu düzenlendi. Emniyet ve jandarma ekiplerinin katıldığı operasyonlarda toplam 162 kişi, 9 dernek ve 13 işletme hakkında işlem yapıldı.

Eş zamanlı gözaltı, arama ve el koyma işlemleri sırasında çok sayıda dijital materyale el konuldu. Operasyon kapsamında ayrıca çok sayıda sosyal medya hesabı ve internet sitesine erişim engeli getirildiği öğrenildi.

YÜZLERCE İNTERNET ADRESİNE ERİŞİM ENGELİ

Operasyon kapsamında LGBTİ+ dernekleri, platformları, medya kuruluşları ve aktivistlere ait yüzlerce internet adresi ile sosyal medya hesabı erişime engellendi.

İstanbul 7. Sulh Ceza Hâkimliği de 73 başlık altında yer alan adreslerdeki içeriklerin yayından kaldırılmasına karar verdi.

ERİŞİM ENGELİ GETİRİLEN HESAPLAR ARASINDA

Erişim engeli ve içerik kaldırma kararlarının uygulandığı adresler arasında çeşitli kişi ve kuruluşlara ait hesapların bulunduğu belirtildi.

Açıklanan isimler arasında Enes Hocaoğulları, Yasemin Öz, Ali Erol, Ali Özbaş, Zeynep Esmeray Özadikti, Buse Kılıçkaya, Şevval Kılıç, Levent Pişkin, Yıldız Tar, İlker Hepkaner, Mert Bell, Mika Can Raun ve Seyhan Arman da yer aldı.