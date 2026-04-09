İstanbul Karaköy'de tezgah başında mısır satarak sosyal medyada fenomen haline gelen Alper Temel, Rus turistlerin yoğun ilgisiye karşılaştı. Slovenya, Yunanistan, Özbekistan, Malezya'dan yoğun hayran kitlesine sahip olan ''Yakışıklı Mısırcı'' için bu kez Rusya'dan özel turlar düzenlenmeye başladı.

''YAKIŞIKLI MISIRCI'YA TURİST İLGİSİ

“Yakışıklı Mısırcı”, Rus turistlerin ilgi odağı oldu. Hatta bazı tur şirketleri, onu görmek isteyen turistler için İstanbul’a özel programlar hazırladı.

Geçtiğimiz günlerde bir Rus turist, elinde hediyesiyle tezgahın başına gelerek Alper Temel’i ziyaret etti. Görüntülerde, turistin mısırcıyla kısa bir sohbet ettiği ve hediyeyi verirken heyecanını gizleyemediği anlar yer aldı. Fenomen mısırcı ise gülümseyerek misafiri karşıladı. Çevredeki vatandaşlar da bu sürpriz ziyareti ilgiyle izledi.





''İSTANBUL'A AŞIK OLMANIZA NEDEN OLABİLİR'' AFİŞİ

Sosyal medyanın yerel esnafı turistik çekim noktasına dönüştürdüğü bu anlar, kısa sürede binlerce beğeni aldı. Hatta “İstanbul’a aşık olmanıza neden olabilir” afişiyle Rus turistler, özel turlarla Alper Temel’i görmek için İstanbul’a geliyor.





Fenomen mısırcının popülerliği, hem sosyal medyada hem de gerçek hayatta turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.



