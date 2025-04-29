Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin gözaltına alındı. Gezgin, sosyal medya hesaplarında paylaştığı ve küçük çocuklara yönelik uygunsuz ifadelerin yer aldığı video nedeniyle 'müstehcenlik' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
Söz konusu videoda, çocuklara "Ben kadınım değil mi?" şeklinde ifadeler kullanan Gezgin hakkında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da suç duyurusunda bulundu. Bakanlık, görüntülerin 'hayasızca hareketler' ve 'müstehcenlik' kapsamında değerlendirilmesini talep etti.
Ankara'da gözaltına alınan ve ifadesi alınan Gezgin, çıkarıldığı mahkemece 'müstehcenlik' suçundan ev hapsi cezasına çarptırıldı.