Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilen sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten dikkat çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda tahliye edilen Övüç, imaj değişikliğine gitmiş ve smokin giydiği görüntülerle gündem olmuştu.

"İZMİRLİ BİR HANIMEFENDİ"

Katıldığı bir YouTube kanalında Evrim Akın'a özel hayatına ilişkin açıklamalarda bulunan Murat Övüç evleneceğini açıkladı.

"Yeni bir birlikteliğim var. İzmirli bir hanımefendi. Çok da güzel gidiyor bu. İnşallah yakında ciddi anlamda Burakcan ve gelinim de onay verirse evleneceğim. Kasımın 22'si gibi bir nikah, kendi aramızda... O kadar tatlı bir hanımefendi ki... Beni Murat Övüç olduğum için seviyor. Sanatçı Murat Övüç olduğum için değil. Hapishane döneminde o

DÜĞÜN NEREDE OLACAK

Evrim Akın'ın "En güzel yerde yapacağım. İzmir'de Çeşme'de çok güzel bir abimin oteli var. O otelde yapacağız... Evleniyorum...

Burakcan ve gelinim de onay verdi. Onların onayı çok önemli. Olursa Bodrum'daki evde yaşayacağız. Ben de işlerimi daha aza alacağım."

kadar birbirimizi anladık ki o kadar benim dilim oldu ki o kadar güç destek verdi ki..."